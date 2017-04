Meci amanat astazi in Anglia de o invazie de porci zburatori! Un club de traditie, retrogradat in Liga a 4-a

Fanii cer disperati plecarea patronului american.

Zeci de bannere cu "SISU OUT" si sute de "porci zburatori" aruncati in teren - asa a aratat astazi protestul suporterilor lui Coventry City, in ziua in care echipa si-a jucat salvarea de la retrogradare.

Meciul de Liga a 3-a, dintre Coventry si Charlton, a inceput mai tarziu, pentru ca la ora la care era programat startul partidei, terenul era plin de jucarii aruncate din tribune.

Fanii au ajuns la capatul rabdarii si cer plecarea patronului, un american care detine compania SISU.

La protest au participat si suporterii lui Charlton, care au cerut si ei ca patronul belgian Roland Duchatelet sa vanda echipa.

"SISU out, Roland out!", a fost refrenul preferat al tribunelor.

Meciul s-a terminat la egalitate, 1-1, iar Coventry, pentru care victoria era singura varianta, a retrogradat in Liga a 4-a.

Coventry City este un club cu o traditie de 133 de ani in fotbalul englez. Cea mai buna performanta din istorie - trofeul Cupei Angliei, cucerit in 1987.

Sursa foto: Daily Mail