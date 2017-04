Ultima ora: Veste SOCANTA in Anglia! O fosta vedeta din Premier League a facut atac de cord pe terenul de antrenament. A jucat in Boro - Steaua

Fostul international englez Ugo Ehiogu, antrenor la echipa U23 a lui Tottenham, s-a prabusit azi la centrul de pregatire ale clubului din Londra.

Trecut in cariera pe la Aston Villa sau Middlesbrough, Ehiogu (44 de ani) are 4 selectii in nationala Angliei. Tottenham a anuntat pe pagina oficiala de Twitter ca Ehiogu a fost transportat de urgenta la spital, dupa ce i s-au acordat ingrijiri medicale in interiorul bazei de antrenament.

Ehiogu a jucat de doua ori impotriva Stelei, in 1997 in tricoul lui Aston Villa, si in 2006 in cel al lui Middlesbrough, in dubla teribila din semifinalele Cupei UEFA.