Liverpool pierde si nu mai e sigura de "Big 4". Rezultatele din Premier League si cum arata lupta pentru titlu si podium

Lupta pentru titlul din Anglia, dar si pentru celelalte trei locuri care duc in UEFA Champions League, continua si se aprinde si mai tare. Doar una dintre primele 4 clasate a jucat in weekend in Premier League. Liverpool a pierdut pe teren propriu in fata lui Cystal Palace si poate fi depasita de City si United.

Chelsea, Tottenham si Manchester City au jucat in semifinalele Cupei Angliei.

Rezultate Premier League

Sambata

Bournemouth 4-0 Middlesbrough

Hull 2-0 Watford

Swansea 2-0 Stoke

West Ham 0-0 Everton

Duminica

Burnley 0-2 Manchester United

Liverpool 1-2 Crystal Palace

*Chelsea, Tottenham, Arsenal si City au jucat in semifinalele Cupei Angliei. Chelsea a invins-o cu 4-2 pe Tottenham, iar Arsenal cu 2-1 pe Manchester City.

Clasamentul actualizat al Premier League