Jurnalistii The Sun, interzisi definitiv pe Anfield, la 27 de ani de la minciunile de dupa Hillsborough

The Sun a fost publicatia care a incercat sa acopere erorile autoritatilor in timpul dezastrului de la Hillsborough. Publicatia si-a cerut scuze in 2012, cu o prima pagina ce a intrat in istoria presei engleze.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro!

Publicatia The Sun si-a cerut scuze in 2012, la 23 de ani de la dezastru, dupa ce ancheta politistilor a scos la iveala neregulile grave ale autoritatilor in timpul evenimentelor tragice de la Hillsborough.

In 1989, imediat dupa dezastru, The Sun a incercat sa acopere erorile, cu o prima pagina cu titlul "Adevarul". Jurnalistii relatau atunci faptul ca de vina pentru tragedie au fost suporterii, "cei mai multi dintre ei beti si violenti cu politistii."

In 2012, in urma anchetei, The Sun a revenit cu titlul "Adevarul adevarat" - o editie istorica in care publicatia si-a cerut scuze pentru articolele condamnabile din 1989.

Ziarul The Sun a fost boicotat de locuitorii orasului Liverpool imediat dupa aceste evenimente, dar nu a existat nicio actiune oficiala in acest sens si din partea clubului.

Pana acum.

Liverpool a decis vineri ca jurnalistii The Sun sa fie interzisi pe Anfield, in semn de respect pentru familiile celor 96 de victime ale tragediei de la Hillsborough, scrie The Independent.