INCREDIBILUL Zlatan! Un nou record, la 35 de ani! Doar Messi a reusit asta in 2016

Zlatan Ibrahimovic a implinit 35 de ani, dar joaca la fel de bine.

Zlatan Ibrahimovic a marcat pentru Manchester United in victoria cu 3-1 din meciul cu Sunderland de Boxing Day.

Suedezul a ajuns la 17 reusite pentru Manchester United in toate competitiile si e golgheterul echipei. Mai mult, Zlatan tine ritmul cu Leo Messi si Cristiano Ronaldo, cei mai buni marcatori din fotbal in ultimii ani.

Cu reusita de azi, Zlatan a ajuns la 50 de goluri marcate pentru echipa de club in 2016 si se afla pe locul 2 in topul anului, sub Messi, care a marcat mai mult in acest an calendaristic.

Vezi aici golul marcat de Ibra cu Sunderland.