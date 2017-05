Guardiola i-a socat pe fanii lui Man City! A dat afara in 3 ore 4 jucatori cu 520 de meciuri la club

Pep Guardiola nu se joaca - dupa ce City a terminat sezonul fara niciun trofeu, antrenorul spaniol a luat decizii drastice!

Pentru prima data in cariera, Pep Guardiola a incheiat un sezon ca antrenor fara niciun trofeu. Manchester City a terminat pe locul 3 in Premier League, nefiind in a 2-a parte a sezonului candidata la titlu. In plus, echipa a fost eliminata inca din optimi din Liga Campionilor de catre cei de la AS Monaco.

Guardiola se pregateste de o vara agitata pe piata transferurilor iar primele mutari arata acest lucru - Manchester City a anuntat joi intr-un interval de doar 3 ore ca 4 jucatori importanti vor parasi echipa!

Willy Caballero, Jesus Navas, Gael Clichy si Bakary Sagna o parasesc pe Manchester City in ciuda faptului ca au avut cumulat 83 de partide in acest sezon de Premier League la City! In total, cei 4 jucatori au jucat 520 de partide in tricoul lui City.