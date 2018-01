Gafa sau strategie de marketing? United si-a anuntat noul transfer la meciul cu Stoke

Transferul lui Alexis Sanchez la United nu a fost anuntat oficial, insa este de asteptat ca mutarea sa se concretizeze in urmatoarele zile.



Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Oficialii de pe Old Trafford sunt atat de siguri ca Sanchez va deveni jucatorul lui Mourinho incat si-au permis deja sa-si anunte fanii prezenti la meciul cu Stoke. Potrivit presei engleze, pe ecranele de pe Old Trafford au rulat imagini de la partida dintre Arsenal si Manchester United in 2015, confruntare in care Alexis Sanchez a marcat doua goluri. Jurnalistii englezi considera ca acesta s-a vrut a fi modul subtil prin care United a incercat sa-si informeze fanii asupra noului transfer.

Conform presei engleze, Manchester United a plati 30 de milioane de euro pentru Sanchez. Salariul jucatorului va fi de 300.000 de euro pe saptamana. De Sanchez s-au interesat si rivalii de la City.