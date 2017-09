Englezii au crezut ca vrea sa-l bage in teren! Ce i-a spus Guardiola unui copil de mingi in timpul partidei

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Pep Guardiola a oferit imaginea etapei in Premier League, cand s-a dus la un copil de mingi de pe marginea terenului si i-a dat indicatii asemeni unui jucator in timpul partidei cu Crystal Palace. Internetul a explodat, iar antrenorul spaniol a fost ironizat. "L-a confundat cu un jucator", au glumit englezii.

In realitate, Guardiola era nemultumit de jocul lent din prima repriza a partidei cu Manchester City si l-a instruit pe pusti sa trimita mingea cat mai repede jucatorilor atunci cand aceasta iese in afara terenului.

"Daca analizati primele 30 de minute o sa vedeti ca nu stateam prea bine. Poate dupa cele 90 de minute putem spune ca am aratat bine, dar am inceput lent.

Daca era un fault, nu se ducea nimeni sa ia mingea si sa joace. Treceau cate 5-10 secunde pana cand se indrepta catre minge, iar asta inseamna ca se trage de timp. Asa ca si daca baietii de mingi erau lenti, tot jocul era lent. Noi trebuie sa dam tonul, sa grabim jocul. Si am facut asta pana la urma", a spus Guardiola.

Manchester City s-a impus cu 5-0 si e prima in Premier League, la egalitate de puncte cu Manchester United, dar cu golaveraj mult mai bun.

Pep Guardiola gave instructions to Man City ball boy during 5-0 win over #CPFC https://t.co/q2hKZGZInf pic.twitter.com/4P28PeMGub