CUTREMUR in Premier League! Garda financiara a facut razie la Newcastle si West Ham! Conducator de club arestat!

Garda financiara din Anglia a descins azi la doua cluburi importante din Anglia!

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro!

Mai multe persoane au fost arestate azi, in urma unui raid al Garzii financiare din Anglia la sediile cluburilor Newcastle, proaspat promovat in Premier League, si West Ham din prima liga.

Directorul celor de la Newcastle, Lee Charnley, se afla printre cei arestati de Garda Financiara a Reginei, institutie care poate sa aresteze direct persoanele suspectate de frauda financiara si evaziune fiscala.

Este o actiune de amploare, la care au participat peste 180 de ofiteri in Anglia si Franta, o tara de unde Newcastle isi cumpara multi dintre jucatori. Si in Franta au fost operate arestari in acelasi dosar de evaziune, anunta Telegraph.

Sursa citata mai scrie ca ancheta vizeaza si alte cluburi din Anglia.