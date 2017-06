Chelsea este abia a 3-a favorita la titlu in Premier League in sezonul viitor! Cum arata cotele dupa ce a fost publicat programul

Huddersfield si Brighton sunt considerate echipele cu cea mai mare probabilitate de a retrograda.

Manchester City este marea favorita sa castige titlul in Premier League dupa ce a fost anuntat programul oficial pentru sezonul viitor! Cu o cota de 2/1, City sta mai bine decat rivala locala, Manchester United, aflata pe locul 2 cu o cota de 10/3. Campioana Chelsea este abia pe locul 3 cu 7/2.

City are un program considerat usor in prima parte a sezonului, jucand cu Everton si Liverpool in primele 6 etape, acestea fiind singurele meciuri tari pentru echipa lui Pep Guardiola. Tottenham este a 4-a favorita, urmata de Liverpool si Arsenal.

Iata cum arata cotele pentru castigatoarea Premier League: Manchester City 2/1 (Fav); Manchester United 10/3; Chelsea 7/2; Tottenham 15/2; Liverpool, Arsenal 11/1; Everton 100/1; Leicester, Southampton 250/1; West Ham 500/1; Swansea, Stoke, Crystal Palace, Bournemouth, Newcastle 750/1; West Brom Burnley, Watford 1000/1; Brighton 1500/1; Huddersfield 2000/1.

In ceea ce priveste retrogradarea, nou-promovatele Brighton si Huddersfield sunt mari "favorite". Newcastle este considerata echipa cea mai puternica dintre cele care au venit din Championship. Astfel, cotele la retrogradare sunt: Huddersfield 8/13; Brighton 6/5; Burnley 7/5; Watford 13/8; Swansea 23/10; Newcastle 7/2; Crystal Palace 9/2; West Brom 5/1 Bournemouth 11/2; Stoke 6/1; West Ham 15/2; Leicester 14/1; Southampton 22/1; Everton 90/1; Chelsea, Manchester United. Tottenham, Arsenal, Liverpool, Manchester City 500/1.