Cel mai nebun PARIU facut de un portar inaintea meciului cu fosta campioana a Angliei: PIZZA gratis tot anul 2018 daca nu ia gol! Cat s-a terminat partida

Partida dintre Fleetwood Town si Leicester City a fost primul meci al zilei din Cupa Angliei.

Fleetwood Town, echipa aflata in liga a 4-a din Anglia, a reusit un rezultat incredibil in Cupa Angliei! A reusit sa o blocheze pe fosta campioana, Leicester City, iar partida se va rejuca pe terenul echipei din Premier League dupa 0-0 de astazi!

Rezultatul de egalitate fara goluri a insemnat castigarea unui pariu incredibil pentru portarul celor de la Fleetwood Town, Chris Neal, cu o pizzerie locala! Acestia i-au promis pizza gratis tot anul daca nu va primi gol, lucru pe care Neal l-a reusit!

Meciul a fost unul special pentru Jamie Vardy, cel care nu a jucat insa vreun minut. Jamie Vardy a jucat la Fleetwood in sezonul 2011/2012 iar echipa a avut o serie de 29 de partide fara infrangere si a reusit sa promoveze in Football League (ligile 2-4 din Anglia) pentru prima data! La finalul acelui sezon, Vardy a fost vandut de Fleetwood la Leicester City pentru 1 milion de lire, record la acea vreme pentru o echipa ce nu se afla in Football League!