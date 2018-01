Coutinho a luat decizia finala si le-a comunicat-o celor de la Liverpool! Ce se intampla cu transferul la Barcelona

Coutinho le-a reiterat celor de la Liverpool dorinta de a fi lasat sa plece la Barcelona! Jucatorul brazilian a fost dorit si in vara de Barcelona, insa Liverpool a refuzat cele 2 oferte primite de la clubul catalan pentru Coutinho si a incercat in ultimele luni sa-l convinga pe Coutinho sa ramana pe termen lung la Liverpool, oferindu-i inclusiv un nou contract cu un salariu imbunatatit, asta in conditiile in care Coutinho avea deja cel mai mare salariu de la echipa, de 150.000 de lire pe saptamana (a fost depasit de Van Dijk, cel care va castiga 180.000 de lire pe saptamana).

Melissa Reddy de la Goal, cunoscuta pentru apropiere de FC Liverpool, scrie ca echipa lui Coutinho a incercat in ultimele luni sa-i convinga pe cei de la Liverpool sa accepte o eventuala plecare a lui Coutinho, insa orice afacere ar urma sa aiba loc in vara viitoare! De asemenea, Liverpool vrea o oferta mai mare decat cea primita in vara, de 120 de milioane de euro cu tot cu clauze. Conform Onda Cero, suma ceruta ar fi de 160 de milioane de euro.

O alta varianta in cazul unei oferte tentante a celor de la Barcelona ar fi ca mutarea sa fie oficializata acum iar jucatorul sa ajunga la Barcelona in vara.

Eventuala plecare a lui Coutinho va fi acoperita cu un nou transfer, principala tinta fiind Thomas Lemar de la AS Monaco. Liverpool il va avea din vara si pe Naby Keita, cel care a semnat deja cu echipa lui Jurgen Klopp.

Philippe Coutinho still wants to trade #LFC for Barcelona.

The Reds are more open to considering his exit than they were in the summer.

La Liga's leaders would need to replace their bluster with a blockbuster offer to have any chance of successhttps://t.co/o0RbcWsQcI pic.twitter.com/h8WZEBSWad