BREAKING NEWS | Anuntul facut de Sky Sports care i-a speriat pe fanii lui Liverpool: "Coutinho a facut cerere de transfer!" Reactia clubului

Sky Sports a anuntat in urma cu putin timp ca Philippe Coutinho a facut cerere de transfer! Vestea a venit dupa ce Liverpool a emis astazi un comunicat prin care anunta ca nu intentioneaza sa-l vanda pe mijlocasul brazilian indiferent de suma de transfer.

Cei de la Liverpool au transmis insa catre Liverpool Echo ca informatia publicata de Sky Sports este falsa! "Liverpool n-a primit cerere de tranfer de la Coutinho. Consternarea a fost creata de originea acestei povesti" scriu cei de la Echo.

WATCH: @Phil_Coutinho hands @LFC an official transfer request - Sky sources. More here: https://t.co/1i6TQVOfpV https://t.co/YcGdbdY0b4