BOMBA! Cea mai mare tradare din Premier League! Jucatorul si-a anuntat colegii: PLEC la Manchester!

Jose Mourinho mai da o lovitura pe piata transferurilor!

Mesut Ozil e convins ca va ajunge in iarna la Manchester United, anunta ziarul Daily Mirror. Acesta ramane liber de contract vara viitoare, iar Arsenal prefera sa il vanda in iarna ca sa nu il piarda liber la finalul sezonului.



Mijlocasul german si-a anuntat deja colegii ca va pleca la Manchester United, anunta Mirror. "E cea mai mare tradare de la transferul lui Van Persie incoace!", scrie sursa citata.



In 2012, Ferguson il transfera pe Van Persie, golgheterul de atunci al Angliei, si castiga ultimul titlu din cariera, contra marii rivale de la City.



Ozil cere un salariu de 350.000 de lire pe saptamana, iar Arsenal a oprit licitatia la 275.000 de euro pe saptamana. Mourinho e gata sa-i plateasca salariul cerut jucatorului pe care l-a mai antrenat la Real Madrid.