Asta inseamna sa spargi banca! Mourinho a avut rezerve de 225 milioane in Cupa cu Blackburn

Manchester United s-a calificat in sferturile Cupei Angliei dupa reusita tarzie a lui Zlatan Ibrahimovic.

Cu Ibrahimovic, Pogba sau Mata pe banca, Manchester United a reusit sa revina de la 0-1 si sa se califice in sferturile de finala ale Cupei Angliei, acolo unde va da peste Chelsea, fosta echipa a lui Jose Mourinho.

Cu echipa angrenata in patru competitii, Mourinho a decis sa-si tina vedetele pe banca la meciul cu Blackburn si sa le dea o sansa tinerilor Rashford, Lingaard sau Martial.

Daily Mail a calculat ca Mourinuho a tinut jucatori de 225 de milioane de euro pe banca, intre care s-a aflat cel mai scump jucator din istorie - Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Mata, Bailly, Luke Shaw sau Bastian Schweinsteiger.

Mourinho i-a introdus pe Ibrahimovic si Pogba la scorul de 1-1, iar cei doi au reusit faza golului de calificare. Pogba a trimis lung catre Zlatan, care a reuluat din prima direct in plasa. A fost golul cu numarul 24 reusit de suedez in acest sezon, spre bucuria lui Mourinho, care era convins ca va da lovitura prin aducerea lui Ibra, in ciuda varstei sale. "Nici nu stiu cate goluri a dat. stiu doar ca e un jucator foarte important pentru noi. De asta sunt sigur. Cu un gol in plus sau in minus, contributia lui este foarte importanta pentru noi", a spus Mourinho.

Zlatan a marcat joi seara toate cele trei goluri ale victoriei cu Saint Etienne din Europa League.