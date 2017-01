Alexis Sanchez risca INCHISOAREA! A recunoscut ca a facut evaziune fiscala cand juca la Barcelona!

Chilianul Alexis Sanchez e judecat in Spania pentru evaziune fiscala, la fel ca fostii sai colegi de pe Camp Nou, Messi, Mascherano sau Neymar.

Alexis Sanchez a confirmat printr-o inregistrare video trimisa catre jucatori ca a facut evaziune fiscala de 1,2 milioane de euro in perioada in care juca la Barcelona.

Procurorii spanioli au aflat ca Sanchez a evitat sa plateasca taxe prin simularea transferului drepturilor sale de imagine catre o companie offshore din Malta.

Sanchez a platit deja banii catre fiscul spaniol, iar acum urmeaza sa plateasca si o amenda uriasa si chiar o sa fie condamnat la inchisoare cu suspendare, la fel ca Messi.

Messi a primit 21 de luni de inchisoare cu suspendare, in timp ce Mascherano a primit un an. Si Neymar are probleme cu legea din cauza sumei de transfer de la Santos la Barcelona.