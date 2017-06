"Adu-mi-l pe Neymar!" Asta ar putea afacerea BOMBA a anului! Cat trebuie sa dea United pentru a-l lua pe Neymar de la Barca

Diario Gol si Manchester Evening News scriu despre interesul clar al lui Mourinho pentru superstarul brazilian. Spaniolii anunta ca Neymar e unul dintre subiectele cel mai intens dezbatute in birourile lui United.

"Departe de umbra lui Messi, Neymar ar putea juca la fel ca atunci cand e plecat la nationala Braziliei", comenteaza jurnalistii de la Diario Gol. Pentru ca super afacerea sa aiba loc, United ar trebui sa plateasca nu mai putin de 200 de milioane de euro.

"Incerc sa fiu obiectiv si pragmatic. Neymar e un subiect absurd. Un club ca Barcelona nu poate si nu il va pierde pe Neymar", a spus Mourinho in martie, intrebat daca e adevarat ca United a inceput discutiile cu tatal fotbalistului in perspectiva unui transfer. De atunci, sute de articole au anuntat pasi concreti ai partilor implicate, insa fara a exista o confirmare oficiala a negocierilor.



