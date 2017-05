Viata de mamica, mai grea decat viata de sportiv! Alina Dumitru: "Noptile nedormite imi pun capac!"

Alina Dumitru a intrat in cel mai lung si frumos cantonament ! Se antreneaza zilnic sa fie o mama perfecta pentru baietelul ei, atras deja de sport.

Alina Dumitru joaca rolul de mama. Baietelul ei, Ianis a venit pe lume acum un an.

"Cel mai frumos job, sa fii mama e un lucru minunat. e ceea ce mi-am dorit cand m-am atras din activitatea sportiva"

"Noptile nedormite imi pun capac, nu vrea nicicum sa doarma"

Inca din primele luni, Ianis i-a aratat mamei ca-i place sportul.

"A facut de la sapte luni abdomene, il tineam de picioruse si s-a ridicat. As vrea sa faca judo, nu are incotro, o sa vina cu mine la antrenamente si chiar daca nu vrea, trebuie sa faca miscare"

Jucariile preferate sunt trofeele castigate de mama lui. Alina Dumitru a luat titlul olimpic in 2008.

"Cand ajungem acasa, prima data se uita in directia trofeelor. Am o cupa mai mare care nu a incaput pe rafturi si am lasat-o pe jos, numai la ea se duce si trage de ea"