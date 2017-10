Meci de snooker, intrerupt de un suporter! Reactia lui Ronnie O'Sullivan e GENIALA! Ce i-a facut

Ronnie O'Sullivan s-a impus cu 4-1 in fata adversarului de la Barnsley, iar la finalul partidei, o femeie a patruns langa masa de joc. O'Sullivan a fost singurul care nu s-a speriat de femeie. Ba chiar i-a oferit tacul si a incurajat-o sa loveasca in bila neagra. Aceasta a ratat lovitura si a mai cerut o sansa. A lovit din nou si a ratat din nou, dupa care a fost indepartata de arbitru.

What a way to end the tie... ????@ronnieo147 gets a helping hand as he books his place in the last 16 of the #EnglishOpen pic.twitter.com/KCNGh7z5fw