Copy-paste din liceu! Nimeni nu s-a asteptat la asta: cum s-a castigat un Super Bowl istoric cu o faza de liceu

Philadelphia Eagles a castigat pentru prima data in istorie Super Bowl-ul, dupa ce s-a impus in finala NFL, scor 41-33, contra lui New England Patriots

De cinci ori in cariera, Tom Brady a reusit sa intoarca soarta unui Super Bowl pentru a-si consolida statutul de « cel mai bun din toate timpurile ». A sasea oara, quarterback-ul lui New England Patriots n-a mai putut sa faca nimic! Pentru prima oara in istorie, Philadelphia Eagles a ridicat deasupra capului trofeul “Vince Lombardi”, oferit echipei care castiga Super Bowl-ul. 41-33 a fost scorul finalei sezonului 2017 dintre Eagles si Patriots, dupa un meci istoric, in care s-au castigat cei mai multi yarzi din istoria postseason-ului NFL.

Foles, surpriza sezonului

Patriots si Brady au detinut o singura data sefia partidei, dupa un touchdown care a dus scorul la 33-32 in favoarea echipei lui Bill Belichick. Doar ca defensiva lui Patriots, altadata unul din punctele forte, a cedat in fata unui quarterback care parea ca nu mai are nicio sansa in NFL, Nick Foles. La 29 de ani, Foles a ajuns MVP in Super Bowl doar datorita accidentarii titularului Carson Wentz in runda a 13-a din sezonul regulat. Ruptura de ligamente a lui Wentz l-a propulsat pe Foles in postura de titular, insa acesta nu parea sa aiba nicio sansa, fiind outsider atat in meciurile cu Atlanta Falcons si Minnesota Vikings din play-off, cat si in Super Bowl-ul cu Brady.

So that play for the Nick Foles TD? It came from his high school playbook. (via @sehlinger3) pic.twitter.com/KnuwKmSRU7 — Yahoo Sports (@YahooSports) February 5, 2018

Si chiar daca Brady a aruncat pentru 505 yarzi, record in Super Bowl, Foles si-a pastrat cumpatul, a aruncat pentru 373 yarzi si 3 touchdown-uri si a devenit MVP-ul finalei, conducandu-si echipa catre o victorie cu 41-33 in fata marii favorite, Patriots. Foles a devenit si primul QB din istorie care reuseste un catch in end-zone pentru un touchdown in Super Bowl, dupa o schema copiata direct dintr-un joc pe care l-a reusit in liceu, un lucru neobisnuit pentru marea scena a fotbalului american.

Ramane de vazut ce ii rezerva viitorul lui Foles. E clar ca Wentz e QB-ul mai talentat, dar jucatorul de 29 de ani, refuzat de St. Louis Rams si Kansas City Chiefs, acolo unde devenise rezerva, are suficienta incredere sa devina un jucator decisiv.