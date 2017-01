"Aici e cald!" Prin ce conditii extreme a trecut Mani Gyenes la Dakar, cel mai DUR raliu din lume! 

Pentru un roman, viscolul din aceste zile e adiere de primavara ! Mani Gyenes s-a intors de la Raliul Dakar, unde a infruntat temperaturi extreme ! Gyenes a terminat cel mai dur raliu pe locul 17.

Gyenes s-a intors acasa dupa doua saptamani in conditii extreme - a trecut de la minus 10 grade la plus 45 si invers.



"Mergeam in ploaie cate patru sute de km, nu vedeai nimic, era foarte frig"



Gyenes spera la un loc si mai sus in clasamentul Dakarului - o penalizare de o ora i-a dat planurile peste cap !

"Mi-ar fi placut sa ajung in top 15, exact asa, ca si anul trecut, asta a fost telul meu"