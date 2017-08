(P) Viitorul si FCSB lupta pentru accederea in play-off-ul Ligii campionilor – Vezi ce pariaza specialistii!

VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Daca Viitorul trebuie doar sa-si apere avantajul de un gol obtinut in meciul de acasa, FCSB este obligata sa marcheze pentru a putea spera la calificare, dupa ce formatia ros-albastra a remizat 2-2 in prima mansa. in cazul in care cele doua echipe romanesti vor trece de acest tur preliminar, vor avea garantata prezenta in grupele Europa League, chiar si daca vor fi invinse in play-off-ul Ligii Campionilor, lucru care ar insemna o mare performanta pentru fotbalul romanesc.

Viktoria Plzen vs. FCSB



Nicolae Dica pare sa aiba deja zilele numarate la FCSB. Problemele din vestiarul stelei au inceput sa apara dupa a 3-a partida oficiala a acestui sezon, adica chiar dupa meciul tur in care ros-albastrii au primit vizita cehilor. Gigi Becali a declarat in mod public ca a inceput sa se implice la echipa si dupa cum ne-a obisnuit latifundiarul din Pipera, dupa ce preia controlul echipei, arunca vina pe antrenor pentru rezultatele slabe si apoi il concediaza. Bizar, nu?

In loc sa se intareasca in defensiva in aceasta vara, clubul a decis sa continue cu jucatorii existenti: daca nu vor aduce jucatori mult mai valorosi decat cei din lot, mai bine nu vor aduce deloc. Rezultatul a fost unul cel putin straniu. Dica s-a gasit in situatia de a le schimba posturile unor anumiti jucatori. Morais, fundas stanga de meserie, a fost folosit ca inchizator, iar Momcilovic, fundas stanga de meserie, a inceput sa fie utilizat in centrul defensivei. O alta mutare nefireasca a fost folosirea veteranului Filipe Teixeira pe postul de mijlocas de banda dreapta si asa mai departe.

Ironia sortii pare sa fie ca in acest moment, desi Budescu este accidentat, FCSB a ajuns la o formula decenta. Dennis Man va fi folosit pe postul sau, de mijlocas dreapta, la fel si Teixeira, pe postul de mijlocas central, iar Morais va reveni pe pozitia de fundas stanga. Momcilovic va fi singurul pariul de acest gen, dar care pare sa aiba mai multe sanse de a se descurca decat Larie, care nu a parut pregatit pentru nivelul competitiei. Daca si Tanase, care nu a reusit sa impresioneze de la aducerea sa, va fi trimis pe banca, iar De Amorim va fi folosit ca titular, avem mari sanse sa vedem o partida reusita din partea elevilor lui Nicolae Dica.

Plzen primeste vizita FCSB-ului dupa ce s-a distrat in prima etapa din campionatul intern, pe care a castigat-o cu scorul de 4-0 in fata formatiei Dulka Praga, marcand toate golurile inca din prima repriza. Este evident faptul ca echipa ceha traverseaza o forma buna, insa FCSB ne-a obisnuit cu reveniri spectaculoase in dublele manse ale competitiilor Europene, asa ca mai mult ca sigur vom avea o partida deschisa, de totul sau nimic.

APOEL vs. FC Viitorul



Pentru ca tot vorbeam de viitorul incert al lui Nicolae Dica la carma FCSB-ului, nu trebuie sa ne uitam mai departe de curtea adversarilor echipei lui Hagi pentru a intalni o situatie de management similara cu cea care se prefateaza in curtea vicecampioanei Romaniei. Antrenorul olandez Mario Been a fost demis de la APOEL dupa meciul tur de la Ovidiu, dupa ce a apucat sa conduca echipa pret de numai 3 meciuri oficiale, perioada in care a castigat doua partide si echipa sa a incasat un singur gol, respectiv o singura infrangere. Georgios Donis, antrenorul care a dus-o pe APOEL in grupele Ligii Campionilor in stagiunea 2014/2015 si care a reusit dubla in acelasi sezon a revenit la carma echipei, dupa ce a antrenat in tarile arabe in ultimii doi an.

Desi nu se va putea baza pe Tucudean, care a fost eliminat in prelungirile meciului tur, Hagi ar putea conta pe serviciile lui Eric, care a debutat in tricoul campioanei Romaniei sambata, in partida pierduta in fata celor de la Dinamo. Nu de putine ori brazilianul a creat panica in careul ros-albilor, care au fost surprinsi in mai multe randuri de pasele si centrarile sale.

Hagi este constient de limitele echipei sale, fapt pentru care probabil le va cere jucatorilor sai sa joace ceva mai prudent decat in mod obisnuit. Un astfel de joc i-ar putea veni chiar bine Viitorului, daca este sa ne gandim ca Florinel Coman si Aurelian Chitu sunt doi jucatori rapizi, care ar putea avea mari sorti de izbanda intr-un joc de contraatac.

Cipriotii inca nu au inceput campionatul intern, asa ca baietii lui Hagi au avantajul formei competitionale si totodata o stabilitate cu care APOEL nu se poate mandri.

