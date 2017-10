(P) Vezi ce pariaza specialistii la meciurile de top de marti si miercuri din Liga Campionilor!

Ne aflam in plin sezon competitional, avem parte de meciuri spectaculoase si ca stim ca nici voi nu puteti sta departe de actiune, asa ca va propunem o serie de ponturi pentru partidele: Manchester City vs Napoli, AS Monaco vs Besiktas, Real Madrid vs Tottenham, Benfica vs Manchester United si Chelsea vs AS Roma.

Manchester City vs Napoli

Manchester City si Napoli sunt doua dintre cele mai in forma echipe ale Europei in acest moment: Englezii au 10 victorii si o remiza in 11 meciuri oficiale, in timp ce italienii au obtinut 11 victorii in 12 partide, pierzand o singura disputa, in deplasarea de la Sahtior Donetk.

Victoria cetatenilor cu scorul de tenis 7-2 in fata celor de la Stoke din precedenta etapa de Premier League a dezechilibrat si mai mult cotele acestei partide, care acum o dau pe City favorita clara. Napoli vine dupa o victorie cu 0-1 obtinuta in una dintre cele mai grele deplasari din campionat, pe Stadio Olimpico din Roma.

Ambele formatii au marcat in toate partidele disputate in acest inceput de sezon si este foarte posibil ca seriile lor sa nu se opreasca nici in aceasta partida, insa cel mai probabil gazdele se vor impune.

AS Monaco vs Besiktas

Aceste doua formatii au avut un parcurs similar in campionatele autohtone, in sensul ca desi au pierdut Supercupa, s-au descurcat destul de bine pret de cateva etape, insa in ultima perioada traverseaza o forma modesta.

Diferentele majore apar insa atunci cand inspectam parcursul echipelor in cupele europene: spre deosebire de Besiktas, care este liderul grupei G cu maxim de puncte dupa primele doua runde, semifinalista Ligii Campionilor din sezonul anterior, AS Monaco, are numai un punct si nu a reusit inca sa obtina nici o victorie in prestigioasa competitie continentala.

Monaco a pierdut ultima partida in campionat in minutul 95 in deplasarea de la Lyon, incheiata cu scorul de 2-3, in timp ce Besiktas s-a vazut invinsa cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la Genclerbirligi – formatie la care evolueaza Cosmin Matei – dupa ce elevii lui Senol Gunes au jucat in 10 oameni aproape intreaga repriza secunda.

Real Madrid vs Tottenham

Madrilenii si londonezii conduc grupa cu acelasi numar de puncte si cu golaveraj identic inainte de prima lor confruntare directa din aceasta grupa. Ambele formatii au pierdut o singura partida in acest sezon, pe teren propriu, au remizat de doua ori, tot pe teren propriu si si-au castigat toate celelalte partide.

In ultima etapa, cele doua formatii s-au impus la limita in fata unor adversari modesti, lasandu-ne impresia ca se gandeau deja la confruntarea din Liga Campionilor. Desi este clar ca experienta gazdelor in cupele europene este net superioara, Tottenham este o echipa extrem bine pusa la punct; tinand cont de contextul actual al grupei, putem spune ca niciunul dintre cei doi antrenori nu ar fi deranjat daca acest meci se incheie cu o remiza.

Benfica vs Manchester United

Jose Mourinho merge in tara sa natala intr-o partida care ar trebui sa fie una destul de usoara pentru elevii sai. Benfica are 3 infrangeri in ultimele 6 partide oficiale si nu pare sa-si regaseasca forma din sezonul trecut, lucru care este cel mai probabil cauzat de numeroasele plecari din vara. In schimb, United are un parcurs aproape perfect in acest sezon: dupa ce a pierdut Supercupa Europei in fata celor de la Real Madrid, Lukaku si compania au castigat 10 din urmatoarele 12 partide, fara sa mai cunoasca infrangerea.

Detinatoarea Europa League este in acest moment liderul unei grupe facile si are acum ocazia, in dubla mansa cu lusitanii, sa-si asigure calificarea in primavara Ligii Campionilor de pe primul loc.

Chelsea vs AS Roma

Chelsea a intrat intr-o pasa proasta de la infrangerea suferita pe Stanford Bridge in fata elevilor lui Guardiola, insa acum criza pare sa se fi adancit, odata cu accidentarea lui Alvaro Morata. Batshuayi nu pare sa fie deocamdata demn de postul de titular in tricoul albastrilor, insa Antonio Conte nu are de ales. Infrangerea de sambata trecuta din deplasarea de la Crystal Palace a inceput sa nasca rumori in presa internationala, iar daca italianul nu reuseste sa-si redreseze echipa in aceasta partida, este posibil sa avem de-a face cu o noua demitere in randul elitelor, asta dupa ce si Carlo Ancelotti a fost indepartat recent de la Bayern.

AS Roma a avut un parcurs bun in acest sezon, castigandu-si ambele partide din grupele Ligii Campionilor, pierzand insa partida de acasa cu Inter si ultimul meci din campionat, in fata liderului din Serie A, Napoli. Situatia ambelor formatii este una delicata si ne asteptam sa avem o confruntare stransa.

