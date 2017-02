(P) Pariori, ati vazut asta?!? Cota 5 pe victoria Barcelonei sambata! Asa ceva nu se rateaza

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Stirea care a pus pe jar pariorii astazi si care ne-a fost adusa, ca de obicei, de baietii de la Superpont s-a confirmat. Doar astazi si pana maine, la ora 17:00, ora meciului, poti paria pe victoria Barcelonei in meciul cu Athletic Bilbao, la o super cota de 5.00 (cinci!!!). Cota imensa este oferita de agentia de pariuri online Betfair (Decizia nr. 1291/29.07.2016). Una dintre cele mai mari case de pariuri din lume, Betfair ofera astfel pariorilor o sansa importanta de a face bani in acest weekend cu aceasta super cota.



Click pe imagine pentru a paria la cota 5.00 pe victoria Barcelonei

Cum pariezi la cota 5.00 pe victoria Barcelonei - click aici

Dupa victoria din Cupa de la Atletico, Barcelona e pe cai mari si in revenire de forma, asa incat victoria ar trebui sa fie o simpla formalitate pentru catalani. Hai sa vedem cum pariezi, deci, pe cota 5.00

1. Da Click pe acest link sau pe imaginea de mai sus cu Barcelona si urmeaza instructiunile de acolo. Dureaza maxim 5 minute.

2. Pariaza pana la 50 Ron la cota 5.00 pe victoria Barcelonei. Daca doresti sa pariezi mai mult, diferenta va fi plasata pe cota normala, 1.22. Cota 5.00 este valabila pentru primul pariu plasat. Asadar, pariaza cei 50 de lei deodata, nu in transe, ca pierzi cota!

3. Daca Barcelona castiga, vei avea de 5 ori suma pariata in cont. Daca pariul este necastigator, ti se va returna suma, maxim 50 Lei. Se aplica termeni si conditii pe care ii gasesti aici!

In plus, beneficiezi si de Abonament Superpont Premium timp de 2 luni - click aici sa vezi cum intri in posesia abonamentului

In calitate de Membru Superpont Premium, timp de 2 luni vei beneficia de:

1. Ponturi si bilete zilnice la pariuri, de la tipsteri profesionisti, cu rata de succes de peste 70%; in afara de fotbal, aici gasesti ponturi din baschet, volei, tenis si alte sporturi de interes

2. Acces NELIMITAT in cel mai mare si cel mai bun Grup de pariuri Live de pe Facebook, acolo unde se fac banii adevarati la minut, zi de zi;

3. Super Pontul si Biletul Zilei de la unul dintre cei mai cunoscuti oameni de fotbal din Romania!!! ("mananca fotbal pe paine" si are o rata incredibila de succes la ponturi);

4. Un grup de peste 950 de pariori de top, cu care te vei putea sfatui, cu care imparti opinii, pareri despre meciurile cele mai tari. Cu cat petreci mai mult timp printre pariorii profesionisti, cu atat mai mari sansele sa devii si tu unul din ei!

De asemenea, te invitam sa il urmaresti zilnic pe Tudor Popa, membru fondator Superpont si Tipster profesionist pe pagina sa de facebook aici! Acolo vei gasi zilnic discutii legate de pariuri, ponturi, pariuri live, strategii de pariere si diferite concursuri atractive!

Iti uram multa bafta la bani!

*Se aplica Termeni & Conditii. Superpont.com este un site de pronosticuri si recenzii ale caselor de pariuri, licentiat de ONJN prin decizia nr.859/28.04.2016. Pronosticurile si recenziile au un caracter strict informativ, care pot ajuta pariorii in decizia lor de pariere, nu reprezinta ponturi sigure. Siteul este dedicat EXCLUSIV persoanelor peste 18 ani. Pariurile sportive NU sunt o sursa sigura de castiguri financiare, ci o metoda de distractie. Daca simti ca pierzi controlul, este bine de stiut ca exista site-uri specializate care te pot ajuta.