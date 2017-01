(P) Ghid pariuri online 2017 – Drumul spre succes incepe aici

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Cadar Marius, fondatorul celei mai active comunitati de pariori de la noi din tara, a lansat recent GHID PARIURI ONLINE 2017, o publicatie digitala adresata pasionatilor de pariuri sportive, in care specialistul ce se bucura de peste 15 ani experienta in domeniu explica primii pasi in pariuri online si totodata ofera sfaturile cele mai de pret pentru cei care vor sa realizeze profit pe termen lung.

Primul autor al unei carti tiparite in Romania care se dedica pariurilor a ajutat zeci de mii de pariori sa migreze online in ultimul deceniu, iar cunostintele sale pentru a incepe drumul spre succes cu dreptul sunt expuse in acest ghid. Aspectele esentiale ale legislatiei ce vizeaza pariurile pe internet sunt de asemenea prezentate, alaturi de agentiile recomandate de echipa PariuriX.com, la care jucatorii din tara pot juca 100% legal si fara nici un risc.

Ghidul contine si un tutorial menit sa-i ajute pe cei care vor sa plaseze primul pariu online, care include absolut toti pasii de la deschiderea unui cont nou si pana la retragerea castigurilor. In plus, pariorii care vor descarca ghidul vor gasi si un cadou pregatit de Cadar Marius, care consta in link-uri care permit descarcarea a doua alte ghiduri specializate pe analizarea partidelor si pe cele mai bune strategii de pariuri.

CASE DE PARIURI ONLINE RECOMANDATE DE CADAR MARIUS SI ECHIPA SPECIALISTILOR PARIURIX.COM

• Difuzeaza live video partidele din Liga 1 si alte zeci de mii de evenimente sportive anual

• Se poate paria cu comanda vocala de pe aplicatia de mobil pentru iOs

• Zilnic apar meciuri de fotbal, tenis, baschet si volei ce primesc cote la care operatorul nu-si opreste nici macar 1% marja de castig

• Se gasesc foarte multe optiuni de pariuri pentru evenimentele incluse in oferta

• Dispune de un numar impresionat de meciuri pe care se poate paria live

• Permite inchiderea pariurilor in totalitate si pe partea de miza dorita

• Se pot plasa pariuri pe sporturi virtuale, eSports, curse de cai etc.

• Trimite numeroase oferte construite in jurul evenimentelor de mare interes

• Are una dintre cele mai moderne si rapide platforme de navigare

• Dispune de aplicatii bine-optimizate pentru web, Android si iOs

• Organizeaza concursul Predictorul Fotbalului, prin intermediul caruia utilizatorii nostalgici pot sa-si reaminteasca de vechiul joc Pronosport

• Ofera numeroase jocuri de cazinou virtual, dar si live

• Doua dintre legendele fotbalului romanesc, Ilie Dumitrescu si Ionel Danciulescu, publica analize si pronosticuri pe site

• A castigat titlul de operatorul anului 2016 din partea celebrei reviste EgamingReview

• Ofera nu mai putin de 4 platforme de joc: pariuri sportive, cazinou, poker si bingo

• Functia Action Betting permitea jucarea pariurilor live la o viteza greu de imaginat

• Este cea mai cunoscuta agentie de Internet Betting Exchange din lume

• Include si o sectiune Sportsbook, care permite jucarea biletelor si a pariurilor obisnuite

• Dispune de functia de Cash Out variabil (partial sau total)

• Permite asigurarea biletelor cu conditia de a returna miza in cazul in care un sigur pariu de pe bilet se incheie pierzator

