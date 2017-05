(P) Cum stii daca ai de platit impozit la pariuri online? Ultima zi 25 mai!

Ai jucat la pariuri online in 2016 si nu stii daca ai de platit impozit sau nu? Afla ce spune legea si ce trebuie sa faci pana pe 25 mai pentru a evita o posibila amenda!

Impozitul la pariuri este un subiect pe care orice pasionat de jocuri de noroc trebuie sa-l cunoasca. Totusi, pentru ca stim ca nu toti pariorii au timp sa rasfoiasca articolele din legislatie, am stat de vorba cu specialistii din echipa PariuriX.com, care ne-au pus pe tava cele mai calde si mai precise informatii ce vizeaza aspectul impozitului la pariuri online.

Am sau nu am de platit impozit la pariuri online in acest an?

Pentru a afla raspunsul la aceasta intrebare este necesar sa afli daca ai retras vreun ban din contul de pariuri online in intervalul 1 ianuarie 2016 si 31 decembrie 2016. Fie poti cauta in istoricul retragerilor din contul de pariuri online pe care il ai, fie poti intreba direct operatorul sau operatorii la care ai jucat.

In caz ca ai retras o suma de bani din contul de pariuri online in intervalul respectiv, indiferent de metoda folosita (cash, card, Skrill etc.), va trebui sa declari acele venituri obligatoriu pana pe 25 mai 2017.

Legea spune ca orice retragere este considerata castig si in consecinta trebuie supusa impozitarii. Astfel, chiar daca ai depus 500 RON si ai retras numai 10 RON, va trebui sa platesti impozit pentru cei 10 RON. In egala masura, daca ai depus 50 RON si ai in cont 1.000 RON, dar nu ai retras nimic, nu va trebui sa declari nimic.

Sumele retrase incepand cu 1 ianuarie 2017 se vor declara in 2018, asa ca nu trebuie incluse in declaratia care trebuie depusa pana pe 25 mai in acest an.

Cum platesc impozit mai putin la pariuri online?

Regula de aur este sa te incadrezi in primul prag de impozitare: nu efectua nici o retragere de peste 66.750 RON si vei plati numai 1% impozit!

Aceasta posibilitate este exclusiva jocurilor de noroc practicate pe internet, deoarece jucatorii isi pot imparti sumele pe care le au de retras astfel incat sa nu depaseasca niciodata acest prag. La pariuri online, nu se percep taxe nici la plasarea si nici la castigarea biletelor, lucru care le ofera utilizatorilor sansa de a pune mana de fiecare data pe castiguri mai mari.

Daca vrei sa platesti cat mai putin impozit sau chiar deloc, evita sa retragi bani din contul de pariuri online. Gandeste-te ca nu de putine ori se intampla sa retragi o suma dupa ce castigi un bilet spectaculos, pentru ca apoi la scurt timp distanta sa te trezesti ca efectuezi o depunere. Lasa banii de pariuri pentru pariuri si nu retrage nici un leu daca nu ai un motiv foarte serios pentru a face acest lucru. In plus, daca traversezi o forma buna, lasa banii in cont si multiplica-i, facand ceea ce ai facut si pana acum!

