(P) Analize si ponturi pentru barajul Cupei Mondiale Rusia 2018

Avem analizele celor 4 meciuri de la barajul Cupei Mondiale din Rusia, care ne ajuta nu numai sa ne gasim inspiratie pentru pariurile noastre, ci si sa invatam cum sa cantarim diversii factori care pot influenta soarta unui joc: Croatia vs Grecia, Irlanda de Nord vs Elvetia, Suedia vs Italia si Danemarca vs Irlanda. Nu uita sa treci sugestiile de ponturi prin propriul tau filtru de analiza inainte de a paria!

Croatia vs Grecia

Croatia nu a avut o campanie de calificare tocmai usoara si a avut destule emotii in a prinde locul secund in grupa. De altfel, echipa condusa de Zlatko Dalic a disputat ultimul meci cu calificarea la baraj pe masa; Modric si compania au castigat cu 0-2 in Ucraina si au prins barajul. Croatia a avut un joc de atac modest, insa o defensiva redutabila.

Grecia s-a calificat la limita si cu emotii, dintr-o grupa relativ facila. Elenii au obtinut numai 5 victorii in grupa, in fata celor mai slabe reprezentative: Estonia, Cipru si Gibraltar. Baietii lui Michael Skibbe vor avea o misiune extrem de dificila in acest mec. Desi vor da piept cu o echipa care practica un joc similar, Croatii au jucatori de mare valoare, care pot in orice moment sa faca diferenta, pe cand grecii se bazeaza in primul rand pe un joc de echipa.

Irlanda de Nord vs Elvetia

Chiar daca s-a calificat la mondialul din Rusia cu doua meciuri inainte de finalul preliminariilor, Irlanda de Nord va avea o misiune extrem de dificila la baraj. Cu toate acestea, trebuie sa recunoastem faptul ca Steven Davies si compania au aratat destul de bine in meciurile de pe teren propriu din aceasta campanie, reusind sa castige la o diferenta de cel putin doua goluri 4 din cele 5 partide, exceptia fiind facuta de meciul disputat impotriva Germaniei.

Despre Elvetieni nu prea sunt foarte multe de spus. Vladimir Petkovic are o echipa extrem de solida si bine organizata, care numai printr-o nesansa a ajuns la baraj. Embolo si colegii sai au castigat 9 din cele 10 partide din grupa, insa au pierdut ultimul meci in Portugalia si totodata sefia grupei.

Suedia vs Italia

Cine ar fi crezut ca Suedia se va califica la baraj dupa retragerea lui Ibrahimovic? Probabil ca nici macar Zlatan… Olanda a devenit marea perdanta a grupei, ratand mondialul dupa ce Dick Advocaat nu a mai putut face suficient pentru a repara esecul lui Blind. Echipa antrenata de Janne Andersson a castigat 4 din cele 5 meciuri de acasa din grupa, reusind, printre altele, o victorie cu scorul de 2-1 in fata reprezentativei Cocosului Galic.

De cealalta parte avem Italia, care a fost prezenta la Cupa Mondiala de Fotbal in ultimii 60 de ani. 7 victorii, doua remize si o infrangere au inregistrat Azzurri in grupa, pierzand numai in fata Furiei Roja. Desi baietii lui Ventura au obtinut cu 4 puncte mai mult in preliminarii decat suedezii, acelasi lucru nu se poate spune si in ceea ce priveste golaverajul, aspect la care Lindelof si compania stau ceva mai bine.

Danemarca vs Irlanda

Danezii s-au redresat dupa ce au pierdut cel de-al doilea si cel de-al treilea meci din campania de calificare, bifand 5 victorii si doua rezultate de egalitate pana la final. Chiar daca a parut ca au avut ceva batai de cap, in realitate, elevii lui Age Hareide au defilat in a doua partea a preliminariilor, invingand-o cu scorul de 4-0 pe castigatoarea grupei, Polonia. Interesant este ca singura echipa pe care Eriksen si colegii sai nu au invins-o a fost tocmai Romania.

Irlanda s-a calificat la baraj desi a facut parte dintr-o grupa dificila, din care mai faceau parte, pe langa echipa de pe primul loc, Serbia, reprezentativele din Tara Galilor si Austria. De fapt, elevii lui Martin O'Neill le-au furat pozitia secunda galezilor chiar in ultimul meci din grupa, pierdut de colegii lui Gareth Bale cu scorul de 0-1 in fata propriilor suporteri. Interesant este ca Irlanda a pierdut un singur meci in preliminarii, desi a avut cel mai slab atac dintre toate echipele clasate pe primele doua pozitii in calificari.

