Voleibalista Bianca Cucu , un fenomen în sportul românesc, a debutat zilele trecute în Serie A1, prima ligă italiană de senioare!

”🏐 STRANIERI

⭕ La 15 ani și 321 de zile, Bianca Cucu a debutat în prima ligă italiană. Extrema ”tricoloră” a jucat primele sale puncte, într-un meci oficial, în partida dintre Megabox Vallefoglia și Granda Volley Cuneo.

⭕ Bianca a intrat în setul al doilea, iar emoțiile s-au văzut. A reușit să facă, totuși, un punct, primul său punct, de care-și va aduce aminte întotdeauna. Granda Cuneo a pierdut 0-3, iar după primele patru etape este pe ultimul loc în Serie A1.

⭕ Sperăm ca Bianca Cucu să prindă tot mai mult curaj, să progreseze și să ajungă o jucătoare exponențială pentru naționala României. Are tot viitorul în față! Multă baftă, Bianca!

🎥 Granda Volley - Italian Women’s Volleyball Team”.

A debutat la 12 ani în prima ligă din România

Bianca-Gabriela Cucu este din Buzău, născută pe 4 decembrie 2010, și s-a transferat în acest an la Granda Volley Cuneo, după ce anterior a evoluat la CSS Buzău, CSM Constanța și CSM București.

Ea a debutat la senioare în Divizia A1 la vârsta de 12 ani, pe când evolua la CSM Constanța!