Golul anului a fost marcat la un meci de futsal în Rusia. Procedeul a amintit de reușita lui Zlatan Ibrahimovic (41 ani), contra Bastiei, în sezonul 2013-2014.

Zlatan Ibrahimovic: „De când am plecat din Franța, totul s-a prăbușit!”

La șase ani după plecarea de la PSG, Zlatan Ibrahimovic este de părere că nivelul campionatului din Franța a scăzut după plecarea sa și, în stilul caracterisic, se numește pe sine "Dumnezeu".

Deși PSG are o echipă stelară în prezent, cu fotbaliști precum Lionel Messi, Neymar sau Kylian Mbappe, Ibrahimovic spune că nu este suficient.

„De când am plecat din Franța, totul s-a prăbușit. Nu mai există niciun subiect interesant. Franța are nevoie de mine, dar eu nu am nevoie de Franța. Chiar dacă îi aveți pe Mbappe, Neymar și Messi, nu e suficient. De ce? Pentru că nu-l aveți pe Dumnezeu!”, a declarat Ibrahimovic, pentru Canal Plus, citat de RMC Sport.

????️ "Depuis que j'ai quitté la France, il n'y a plus aucun sujet intéressant (...) Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas Dieu." Quand Zlatan Ibrahimovic fait du Zlatan. pic.twitter.com/0vAKPbBBv8 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 30, 2022

După cei patru ani petrecuți la PSG, Ibrahimovic a mai jucat la Manchester United și Los Angeles Galaxy, iar în ianuarie 2020 a revenit la AC Milan, unde a reușit să câștige titlul de campion, în sezonul trecut.

Accidentat, Ibrahimovic nu a mai jucat la AC Milan din luna mai, însă și-a prelungit contractul cu campioana Italiei până la finalul acestui sezon.