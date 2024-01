Elle Brooke face senzație atât pe rețelele sociale, cât și în ringul de box. Tânăra este model OnlyFans, însă a debutat în box în iulie 2022, iar de atunci viața i s-a schimbat complet, după cum a recunoscut chiar ea, într-un interviu acordat recent.

Boxul i-a schimbat complet viața tinerei care câștigă o avere din OnlyFans

„Am mai spus asta înainte, însă am fost fata petrecăreață. Am fost însă o fată a petrecerilor în sensul extrem de rău, orice substanță puteam găsi mi-o băgam pe nas, duceam totul la maximum. În timp ce acum, nu beau, nu am pus gura pe alcool de 18 luni sau un an, iar acum duc o viață plictisitoare.

Nu ies în weekend-uri pentru că sunt mult prea focusată la rutina mea de mâncare și la antrenamente. Cercul meu de prieteni s-a micșorat mai mult, sunt căsătorită cu casa mea. Sincer mă aflu constant între acești patru pereți, pentru mine e muncă, muncă și iar muncă.

Sunt două lucruri complet opuse, sincer. De la ieșitul în fiecare săptămână în cluburi, prizarea a tone de cocaină, ketamină, orice poți găsi pe cealaltă parte, la atenția desăvârșită față de ce pui în corpul tău, diete, sănătate și exercițiu. Rutina este lucrul meu preferat legat de box pentru că îmi dă motiv să mă trezesc în fiecare dimineață. Îmi dă o structură asupra zilei.

La un moment dat am luat antidepresive. Zilnic luam câte o pastilă pentru a mă face fericită, să nu am gânduri negre, suicidale. Boxul mi-a schimbat viața cu adevărat. De la depresie la, nu aș spune dependentă de droguri pentru că nu eram, însă petrecăreață, la unde sunt acum, a fost o călătorie”, a dezvăluit Elle Brooke conform The Sun.