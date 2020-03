"Vom fi fortati sa luam decizii de viata si de moarte!" Un doctor face un anunt ingrijorator! Medicii care se lupta cu Covid-19, supusi unui test extrem

Cazurile de Covid-19 se inmultesc pe zi ce trece si medicii vor fi fortati sa ia decizii drastice.

Doctorul Rosena Allin-Khan spune ca in curand medicii vor trebui sa ia decizii de viata si de moarte din cauza crizei de coronavirus.

Rosena spune ca personalul medical este deja extrem de ingrijorat de numarul tot mai mare de cazuri si decese, ceea ce ii va forta sa ia unele dintre cele mai dificile decizii. Raportul dintre numarul de cazuri si aparatura medicala necesara devine din ce in ce mai disproportionat:

"Trebuie sa fie facute alegeri inevitabile in situatia in care nu avem ventilatoare. In cateva zile sau cateva saptamani va trebui sa luam decizii de viata si de moarte, decizii imposibile, asupra celui care primeste ultimul ventilator", a spus Rosena Allin-Khan pentru BBC Radio 4.

Ea a mai declarat ca spitalele ar trebui sa aiba o grija exceptionala fata de pacientii mai tineri, intre 30 si 40 de ani, care sunt bolnavi in stare critica.

"In sectia de urgenta suntem pe prima linie, iar ceea ce vedem este un numar tot mai mare de cazuri care cresc zi de zi. Unii dintre cei mai bolnavi au fost tineri, avem pacienti cu varste cuprinse intre 30 si 40 de ani si care nu au avut probleme de sanatate inainte, dar acum sunt la terapie intensiva si lupta pentru viata lor.

Bineinteles ca suntem speriati, ne este frica ca vom pierde pacienti, dar suntem puternici din punct de vedere mental. In calitate de asistente medicale de urgenta si medici suntem construiti pentru asta", a mai spus Rosena.

Doctor Allin Khan lucreaza la sectia de urgente a spitalului din St. George, iar acesta este plin deja cu pacienti infectati cu Covid-19. Medicul avertizeaza ca daca distanta sociala nu se va respecta, va urma un adevarat dezastru:

"Ne indreptam spre un dezastru daca oamenii nu respecta masurile de distantare sociala. Acest lucru se va inrautati si este sigur ca va fi din ce in ce mai greu in saptamanile urmatoare."