Vindea pui la un restaurant celebru, iar acum castiga peste 10.000 de euro pe luna! Aparitia intr-un documentar a facut-o sa-si dea demisia dupa doar o saptamana

O fosta anagajata a unui restaurant castiga in prezent peste 10.000 de euro din distribuirea fotografiilor sexy.

Beth Spiby era o simpla angajata a unui restaurant KFC din Manchester. In varsta de 24 de ani, Beth a aparut intr-un documentar al celebrului restaurant, in 2015, numit 'Billion Dollar Chicken Shop'.

Aparitia in aceasta productie a ajutat-o pe Beth sa isi construiasca un profil online foarte solid si a determinat-o sa se inscrie pe platforma pentru adulti Only Fans. In doar o saptamana peste 1000 de persoane au inceput sa o urmareasca si a decis sa isi dea demisia de la jobul pe care il avea.

In prezent a ajuns sa aiba peste 13 milioane de abonati si castiga peste 10.000 de euro pe luna, potrivit Daily Star.

"Sunt atat de bucuoarasa ca am facut asta. Mi-a dat atat de mult timp, libertate si abundenta financiara pentru a trai liber si a calatori prin lume. Meseria asta vine cu critici si cu foarte multe judecati, dar m-am pregatit pentru asta inainte sa incep, asa ca pentru mine nu sunt dezavantaje", a dezvaluit tanara, potrivit sursei citate.