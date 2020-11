VIDEO Vrei sa fii SEXY la cumparaturi? Cum trebuie sa umble o femeie printre rafturi. Ghid practic

O televiziune italiana a prezentat un tutorial destinat femeilor care vor sa faca furori la supermarket.

Se apropie luna cadourilor si perioada Sarbatorilor, astfel ca doamnele si domnisoarele au un motiv in plus sa urmareasca sfaturile practice de mai jos. Astfel, postul italian Rai 2 a venit cu ideea de a ilustra prin intermediul unui fotomodel care sunt cele mai sexy tertipuri la care pot apela femeile in timpul unei reprize de shopping.

Il tutorial su come fare la spesa MA COSA pic.twitter.com/NNjuto6K7J — Trash Italiano (@trash_italiano) November 25, 2020

In afara tinutei provocatoare, cu fusta scurta din piele si tocuri, tanara din imagini s-a comportat exact ca pe podiumurile de prezentare tinand insa cu mainile obisnuitul carucior de cumparaturi. Apoi, se poate vedea ca nici luarea unui produs de pe raft nu se face oricum, ci intr-o anumita pozitie a corpului, eventual si cu un picior ridicat in spate. De asemenea, femeile trebuie sa fie atente si atunci cand trebuie sa ridice cu un obiect scapat pe jos.

C’È ANCHE IL SEGUITO: SE DOVESSE CADERVI QUALCOSA pic.twitter.com/NudVVIc5le — Trash Italiano (@trash_italiano) November 25, 2020

Videoclipurile ajunse pe retelele de socializare au starnit numeroase comentarii, unii utilizatori acuzand chiar caracterul sexist al acestora.

