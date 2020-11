VIDEO | O soferita s-a imbatat si a urcat la volan. Este GREU DE IMAGINAT unde a fost gasita de politisti!

Aflata in stare de ebrietate, o tanara de 25 de ani din orasul spaniol Malaga s-a urcat la bordul masinii si i-a socat pe politisti.

Cine s-ar fi asteptat ca pe sinele unui metrou de suprafata sa circule absolut fara nici o remuscare o soferita sub influenta alcoolului? S-a intamplat in toiul noptii, in Malaga, filmul surprins de camerele de supraveghere devenind unul viral.

Se poate vedea cum femeia respectiva circula mai intai pe contrasens, dupa care patrunde pe traseul metroului, parcurgand in acest fel peste un kilometru, trecand si peste cateva intersectii unde doar norocul a facut sa nu se intample o tragedie.

Sugestiva e relatia de uimire a celor doi politisti care observa masina si incearca sa faca ceva pentru a o opri pe aventuriera. In cele din urma, vehiculul s-a blocat intre sine, iar tanara s-a justificat in fata politistilor spunand ca a fost incurcata de GPS. Evident, nimeni n-a crezut-o, cu atat mai mult cu cat starea sa de ebrietate era de 3 ori mai mare decat limita de alcool permisa.

Malaga soferita