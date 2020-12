VIDEO N-au stiut ce i-a lovit! MOS CRACIUN a spart usa casei, dar n-a avut CADOURI. Filmul interventiei

O familie de traficanti de droguri din Peru au fost arestata dupa o interventie in forta a unui echipaj sub acoperire.

Politistii deghizati in Mos Craciun, dar si in elful acestuia, tind sa devina o moda in aceasta perioada a Sarbatorilor de Iarna. Ultima dovada vine de la Politia Nationala Peruana, care a organizat o operatiune "festiva" in urma careia au fost capturati patru traficanti de droguri.

Dupa cum se poate vedea pe imaginile care circula pe retelele sociale, Mos Craciun a fost nemilos si a intratin forta in locuinta suspectilor, distrugand usa de la intrare cu un baros.

Interventia a fost una de succes, de vreme ce la fata locului s-au gasit mai multe pachete cu cocaina, dar si cu marijuana, precum si un pistol de calibru 38. Conform autoritatilor din Peru, infractorii care obisnuiau sa-si vanda drogurile inclusiv in scoli risca acum pedepse cuprinse intre 3 si 7 ani de inchisoare.