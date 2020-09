Veste uriasa din SUA! Vaccinul care ar putea fi prima arma impotriva Covid-19! Efecte surprinzatoare la persoanele varstnice

Americanii au dezvoltat un vaccin care va ajuta considerabil persoanele varstnice in lupta cu Covid-19.

Persoanele varstince au fost de departe cele mai afectate de pandemia de Covid-19, fiind cunoscut faptul ca imunitatea acestora a devenit din ce in ce mai slaba odata cu inaintarea in varsta.

Un ultim studiu al americanilor arata ca un vaccin produs de 'Moderna Inc' ofera rezultate impresionante la persoanele varstince.

Vaccinul a prezentat rezultate foarte promitatoare si 'pare sigur' in acest moment, potrivit Daily Star.

Acesta produce anticorpi neutralizanti asupra virusului Covid-19, la fel cum se intampla si in cazul persoanelor mai tinere. Acest lucru ar insemna o victorie importanta in lupta cu virusul asiatic, care a provocat cele mai multe decese in randul oamenilor cu o varsta inaintata.

Pana in prezent, peste 1 milion de persoane au murit din cauza noului coronavirus care a lovit planeta la sfarsitul anului trecut.

La studiul respectiv au participat mai multe persoane in varsta si s-a demonstrat ca riscul de complicatii este scazut. In acest moment, testarea a ajuns in faza a treia, urmand ca in etapa finala sa fie solicitata o autorizatie sau aprobare de urgenta pentru ca vaccinul sa poata fi folosit in masa.

Printre efectele secundare cu care s-au confruntat anumiti pacienti s-au regasit oboseala, durerile de cap, dureri corporale, frisoane si dureri la locul injectarii, dureri care au fost considerate usoare pana la moderate.

Norman Hulme, un dezvoltator multimedia de 65 de ani, a fost injectat cu vaccinul respectiv si a declarat ca se simte obligat sa ia parte la studiu si la lupta impotriva coronaviruslui.

"Nu am avut deloc efecte secundare", a spus Hulme, conform Daily Star.

