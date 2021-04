Unul dintre modelele arestate pentru pozele nud din Dubai vine cu dezvaluiri incredibile: "Ne-a fortat sa facem poza pe balcon!" Scandal monstru si acuzatii dure

Modelele din Dubai care au fost surprinse in timp ce se fotografiau complet dezbracate pe un balcon au starnit un adevarat scandal.

Mai multe tinere din Ucraina, Belarus si Moldova au fost arestate dupa ce au aparut filmari cu ele in online in timp ce realizau o sedinta foto, complet dezbracate, pe un balcon din Dubai. Astfel de gesturi sunt interzise in Emiratele Arabe si sunt pedepsite legal.

Irina Sotulenko, model de 23 de ani din Ucraina a facut o serie de dezvaluiri neasteptate dupa scandalul izbucnit de arestarea lor. Tanara i-a marturisit iubitului ei intr-o filmare pe care i-a trimis-o chiar inainte sa fie retinuta ca Vitaliy Grechin, un om de afaceri american cu origini din Ucraina, a fost cel care a orchestrat totul.

"Toate se intampla din cauza idiotilor care au venit cu ideea sa punem pozele pe Instagram. Vitaliy Grechin...esti un idiot total! E un adult, cum poate fi asa idiot?

Le-am spus: 'suntem intr-o tara araba, sa nu ne expunem!'. Dar, la naiba, eram fortate sa mergem pe balcon, sa facem poze. Au adus fotograf profesionist. A facut si Grechin poze singur, a fost si un fotograf.

Am fost fortate sa iesim pe balconul unui hotel. Am fost pozate goale pe balcon. A facut cineva poze din alta cladire", a spus tanara conform Mirror.

Ulterior, iubitul acesteia a dezvaluit ca stia ca fata pleaca la Dubai pentru o sedinta foto nud, insa ca aceasta nu va avea loc intr-un loc public.

"Au fost fortate sa iasa pe balcon. Fetele s-au indignat si au inceput sa puna intrebari si sa spuna ca vor avea probleme. Li s-a spus 'nu uitati cine plateste, mergeti pe balcon!' asa ca au iesit, iar ei le-au facut poze", a declarat si iubitul acesteia.