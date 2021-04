Unul dintre modelele arestate dupa ce a pozat goala in Dubai, dezvaluiri din inchisoare! Cum a trait totul 

Inca doua dintre modelele care au fost arestate in Dubai au fost eliberate din inchisoare si s-au intors in tara natala.

Ultimele doua modele care erau retinute in inchisoarea din Dubai au fost eliberate. Modelul Vogue, Evgenia Taran si Anastasia s-au intors la Kiev dupa ce au fost eliberate din inchisoarea din Dubai.

La scurt timp, Evgenia a oferit o reactie pentru Mirror in care a in care a vorbit despre greselile facute atunci cand a pozat dezbracata pe un balcon din Dubai, desi acest lucru este interzis prin lege.

Tanara a dezvaluit si cum a trait in inchisoare si cat de greu i-a fost in aceasta perioada.

"Am fost in detentie in Dubai, probabil e deja cunoscuta in toata lumea povestea cu pozele nud de pe balcon. Am tras multe concluzii si mi-am realizat greselile si oarecum sunt recunoscatoare pentru ce s-a intamplat.

Sunt din nou in Kiev, apreciez tot ce am. In inchisoare era lumina non-stop, iar aerul conditionat era pornit constant. Nu exista hartie igienica, linguri, iar angajatii aveau o atitudine care nu avea legatura cu umanitatea.

Cel mai rau lucru totusi este faptul ca te ignora, nu iti raspunde nimeni la intrebari si te lasa sa iei legatura cu lumea daca vor ei si daca le oferi bani", a spus tanara.