Una dintre cele mai de succes actrite pentru adulti, dezvaluiri incredibile despre cariera sa! A raspuns celor mai arzatoare intrebari ale fanilor. Cum a ajuns populara

Gina Gerson este una dintre cele mai populare si de succes actrite de filme pentru adulti.

Pe numele sau real, Valentina Dzherson, tanara a scris o carte in care si-a dezvaluit secretele pentru succesul pe care il are. Cunoscuta drept Gina Gerson, fata este printre cele mai renumite actrite de filme erotice din secolul 21.

In noua sa carte, a marturisit cum si-a folosit 'puterile secrete' pentru a deveni faimoasa.

"In timp ce era studenta, circumstantele au facut-o sa isi inceapa cariera in industria entertainment-ului pentru adulti. A parasit Rusia, s-a mutat in Ungaria, acolo unde si-a transformat cariera aleasa intr-un real succes.

Pentru Valentina, sexualitatea este cea mai puternica forta din lume, si arata cum, folosindu-te de o astfel de energie si constientizandu-i potentialul, poti ajunge la rezultate incredibile", se arata in cartea fetei.