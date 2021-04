Una dintre cele mai cunoscute actrite pentru adulti s-a logodit! Anuntul la care nimeni nu se astepta

Riley Reid (29 ani) a facut un anunt la care niciunul dintre urmaritorii ei nu se astepta.

Actrita de filme pentru adulti si-a anuntat logodna cu iubitul ei, Pasha Petkuns, freeruner de origine letona. Riley a facut anuntul prin intermediul contului sau de Instagram, pe care a postat mai multe poze din momentul cererii, dar si un clip.

Postarea a strans peste 150 000 de aprecieri de la cei aproximativ 750 000 de urmaritori pe care tanara ii are pe Instagram.

Anuntul vine pe neasteptate, mai ales dupa ce Riley declarase recent ca nu crede ca isi va gasi un partener de viata.

"Nu am avut niciodata un iubit care sa fie mandru de ceea ce fac. Am avut doi iubiti 'normali' in viata, iar prin 'normali' ma refer ca nu erau in industrie, insa amandoi m-au pus sa aleg intre meseria mea si ei. Am ales meseria, insa m-am gandit mult la asta.

Imi este teama ca mi-am pierdut sansa la iubire si fericire", spunea Riley atunci.