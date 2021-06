Un sobolan a reusit sa intre intr-un bancomat si a devalizat o suma uriasa! Oamenilor de la banca nu le-a venit sa creada. Cati bani a putut sa distruga

Sistemul de securitate al bancomatului n-a prevazut asta!

Un sobolan a intrat in zona unde se aflau banii a unui ATM din India. A rontait aproape 19 000 de dolari, au confirmat autoritatile. Mai multe plangeri au anuntat ca un bancomat al State Bank of India nu functioneaza. Cand tehnicienii s-au deplasat pentru verificari, au avut o surpriza uriasa.

"Au gasit bancnote distruse si un sobolan", a dezvaluit Chandan Sharma, manager al bancii in orasul Tinsukia, din provincia Assam. Estimarile sunt ca rozatoarea a provocat pagube de pana la 1,3 milioane de rupii, adica 19 000 de dolari.

Politia locala a gasit si locul pe unde a intrat sobolanul in zona cu lichiditati a aparatului. O gaura intr-o zona destinata cablurilor i-a permis accesul. State Bank of India are peste 50 000 de ATM-uri pe tot cuprinsul Indiei.