Tyson a dezvaluit motivul pentru care a renuntat la celebrul tigru alb. "I-a mancat mana!"

Mike Tyson a renuntat la tigroaica in tinerete.

Mike Tyson este cunoscut pentru performantele sale din ring, dar si pentru excentricitatile din afara ringului. Acesta a cumparat o tigroaica, in 1992, cand era in puscarie. Imediat ce a iesit, Mike s-a pozat cu puiul de tigru bengalez, imaginile devenind celebre.

Recent, fostul boxer a povestit pentru revista GQ motivul pentru care a renuntat la tigroaica: "Am iubit-o mult pe Kenya. Am platit 60 de mii de dolari pe ea si am petrecut 16 ani impreuna. Dormeam cu ea, ne jucam, aveam o relatie speciala", povesteste Tyson.

Acesta a dezvaluit cu tristete cum a renuntat la tigru: "Imbatranise si incepuse sa aiba probleme cu vederea si din acest motiv avea reactii necontrolate. Intr-o zi, i-a mancat mana unui ingrijitor. Atunci am decis sa renunt la ea", a spus fostul boxer.

Astazi, Tyson se ocupa cu crescutul de plante. Mai exact, cu marijuana, acesta avand o ferma ce se ocupa cu crescutul acestei plante.