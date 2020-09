Transformarea socanta a unui tanar de 32 de ani! Si-a distrus corpul pentru a arata ca un extraterestru: si-a taiat nasul la ultima operatie estetica

Un tanar si-a dedicat ultimii ani din viata pentru a incerca sa arate ca un extraterestru.

Ajuns la 32 de ani, barbatul si-a dedicat ultimii ani din viata unu proiect intitulat "extraterestrul negru'.

Pentru a-si indeplini obiectivul, tanarul a suferit mai multe interventii chirurgicale, iar la ultima operatie nasul i-a fost taiat.

Anthony Loffredo are corpul acoperit cu tatuaje si cu cercei, dar si cu modificari ingrozitoare ale corpului. Are mai multe implanturi sub piele, limba taiata un doua, iar acum si-a taiat si nasul.

Anthony este foarte incantat de rezultatul interventiilor si a postat un mesaj de multumire pentru doctorul care s-a ocupat de el: "Multumesc pentru ca mi-ai marcat viata. Acum pot merge cu capul sus, multumita tie. Sunt mandru de ceea ce am facut impreuna."

Anthony este urmarit de 175.000 de persoane pe Instagram.