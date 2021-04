Transformare incredibila a lui Macaulay Culkin, starul cunoscut de toate generatiile dupa 'Singur Acasa'. Cum arata acum, dupa ce a devenit tata

Macaulay Culkin si Brenda Song au devenit parinti pentru prima oara!

Macaulay a vrut ca fiul lui sa poarte numele surorii pe care a pierdut-o in urma unui accident teribil. Dakota a fost lovita de o masina in fata unui bar, in 2008, si nu a mai putut fi salvata de medici.



Starul din 'Singur Acasa' si partenera sa au tinut secreta sarcina. Nu si-au anuntat fanii despre fiul lor decat dupa ce acesta s-a nascut. Macaulay si Brenda s-au cunoscut pe platourile de filmare ale productiei 'Changeland', in 2017.