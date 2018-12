Tragedie in sport! Modul SOCANT in care a murit o luptatoare din Rusia! Telefonul i-a picat in cada in timp ce facea baie

O tanara sportiva rusa a avut parte de un sfarsit tragic.

Atleta rusa Irina Rybnikova, campioana nationala la lupte, a murit electrocutata in baie, dupa ce telefonul a picat in cada.



In varsta de 15 ani, Irina era campioana la lupte si o mare speranta a sportului din Rusia. Telefonul era in priza la incarcat in timp ce tanara se afla in cada si s-a electrocutat dupa ce l-a scapat din maini in apa.



E al patrulea deces de acest gen in Rusia in ultima perioada. Ea era singura acasa in momentul accidentului, iar parintii au gasit-o fara suflare cateva ore mai tarziu.