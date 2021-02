Toata planeta se uita la asta in aceste momente! Perseverance aterizeaza pe Marte! Asteptare cumplita: trebuie sa 'franeze' de la 19 000 de km / ora! LIVE VIDEO

Robotul 'Perseverance' va ateriza pe Marte in urmatoarele ore!

20:35 Evenimentul va fi transmis in direct pe contul oficial de YouTube al NASA, incepand cu ora 21:15!





20:32 Perseverance are propriul cont de Twitter, acolo unde cei de la NASA au pus o simulare cu misiunea pe care robotul o va desfasura pe Marte.

A preview of what’s to come in just a couple of hours. Once I get this part behind me, I’ll finally be able to get to work. Can’t wait. #CountdownToMars pic.twitter.com/KDrOzNFats — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

20:30 "Facem ultimele verificari si reglaje pentru a-l pune pe Perseverance in pozitia perfecta pentru asolizarea intr-unul dintre cele mai interesante locuri de pe Marte", a declarat Fernando Abilleira, administratorul adjunct al acestei misiuni, de la NASA's Jet Propulsion Laboratory. "Echipa abia asteapta sa puna aceste roci in tarana martiana".

Construit de JPL pentru NASA, Perseverance se va alatura unui alt rover aflat in prezent in misiune pe Marte. Ce il individualizeaza insa pe Perseverance in comparatie cu celelalte rovere folosite de NASA pentru explorarea Planetei Rosii?

1. Perseverance cauta urmele stravechi ale vietii

Daca, in prezent, suprafata lui Marte este un desert inghetat, oamenii de stiinta au aflat din misiunile anterioare ale NASA ca pe Planeta Rosie au existat odinioare mari, lacuri si cursuri de apa, care alaturi de o clima cu temperaturi mult mai blande decat in prezent ar fi creat conditiile optime aparitiei vietii, cel putin sub forma microorganismelor.

"Ne dorim ca Perseverance sa ne ajute sa raspundem urmatoarei intrebari logice: Chiar exista urme ale existentei vietii microbiene pe Marte?", a declarat Katie Stack Morgan, cercetator in cadrul JPL. "Acest obiectiv pretentios presupune trimiterea pe Marte a celui mai sofisticat robot-cercetator din lume", a adaugat ea.

Pentru a raspunde acestei intrebari vitale pentru domeniul astrobiologiei, Perseverance dispune de o noua suita de instrumente stiintifice extrem de moderne si de performante. Doua dintre ele vor juca un rol cu adevarat important in cautarea eventualelor urme de viata din trecutul indepartat al planetei: SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals), care poate detecta materie organica si minerale, si respectiv PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry), care cartografiaza compozitia chimica a rocilor si sedimentelor. Aceste instrumente le vor permite oamenilor de stiinta sa dispuna de date de un nivel de detaliu fara precedent in istoria cercetarii lui Marte.

Perseverance va folosi o serie de instrumente si pentru a aduna date stiintifice de la distanta: camerele Mastcam-Z pot face zoom asupra texturii rocilor martiene aflate la distante de peste 90 de metri, in timp ce SuperCam va folosi un laser pentru a penetra in interiorul rocilor si regolitului martian si pentru a le analiza compozitia din vaporii rezultati. RIMFAX (Radar Imager for Mars' Subsurface Experiment) va apela la unde radar pentru a sonda anumite formatiuni geologice aflate in subteran.

2. Locatia aleasa pentru asolizarea roverului are un potential ridicat pentru gasirea eventualelor urme ale vietii martiene

Zonele de teren interesante pentru oamenii de stiinta pot fi greu accesibile chiar si aici, pe Pamant. Desigur ca pe Marte insa sintagma "greu accesibil" capata noi valente. Datorita noilor tehnologii care ii permit lui Perseverance sa-si tinteasca cu mai multa acuratete locul de asolizare si sa evite in mod autonom anumite pericole aflate la sol, roverul va putea fi trimis sa exploreze un loc greu accesibil si foarte interesant pentru cercetatori: craterul Jezero, un bazin cu diametrul de 45 de kilometri, inconjurat de stanci abrupte si in care se afla dune de nisip si suprafete presarate cu bolovani.

In urma cu peste 3,5 miliarde de ani, un rau care se scurgea intr-un lac din aceasta zona, a produs la varsare o delta. Echipa Perseverance este de parere ca in depozitele de sedimente ale acestei delte s-ar putea pastra molecule organice si alte potentiale urme lasate ale vietii microbiene.

3. Perseverance va aduna si date despre geologia si clima planetei Marte

Sondele aflate in jurul Planetei Rosii au adunat imagini si date din craterul Jezero de pe orbita, de la peste 300 de kilometri distanta. Identificarea eventualelor urme lasate de forme antice de viata necesita insa o inspectie mult mai apropiata. Necesita un rover ca Perseverance.

Intelegerea conditiilor de mediu din trecutul indepartat al planetei Marte si al istoriei geologice ramasa imprimata in rocile si sedimentele martiene le va oferi oamenilor de stiinta un tezaur de informatii despre cum arata aceasta planeta si posibile explicatii cu privire la cataclismul sau sirul de cataclisme prin care a trecut pentru a deveni asa cum o vedem in prezent. Studierea geologiei si climei Planetei Rosii ne va oferi si explicatia pentru care doua planete cu inceputuri similare, Marte si Pamantul, au avut destine atat de diferite.

4. Perseverance este prima etapa a unei misiuni care are drept scop aducerea pe Pamant a unor mostre de roca si praf martian

Analiza rocilor si solului martian in cautarea urmelor lasate de viata acum peste 3,5 miliarde de ani este un proces extrem de dificil. Aceasta activitate poate fi desfasurata de oameni de stiinta, in laboratoare, in conditii mult mai optime decat o pot face sistemele automate de analiza in situ ale roverelor de pe Marte, oricat de perfectionate ar fi acestea. Din acest motiv, NASA a dotat roverul Perseverance, in premiera, cu un sistem de adunare a mostrelor de sol martian, mostre ce vor fi aduse pe Pamant de o misiune viitoare.



In loc sa pulverizeze rocile, asa cum face burghiul automat din dotarea roverului Curiosity, Perseverance va extrage mostre de roca de dimensiunea unei bucati de creta pe care le va introduce in tuburi pentru colectarea de mostre. Dupa ce va colecta suficiente mostre, le va transporta si le va lasa intr-un loc stabilit, de unde vor fi preluate de o misiune ulterioara in scopul aducerii lor pe Pamant.

Odata ce aceste mostre vor ajunge pe Pamant, ele pot fi examinate cu instrumente prea mari si prea complexe pentru a putea fi trimise pe Marte, iar oamenii de stiinta vor avea acces la informatii pe care nici cel mai sofisticat rover nu le poate deslusi singur, pe Marte.

5. Perseverance are la bord instrumente si tehnologii care vor deschide drumul pentru misiuni ulterioare pe Luna si Marte cu echipaje umane

Printre tehnologiile futuriste care sunt testate in aceasta misiune se numara sistemul de nivigatie Terrain-Relative Navigation. Incorporat in sistemul de asolizare al misiunii, acest sistem ii permite modulului de asolizare aflat in coborare sa inteleaga rapid, in mod autonom, care este locatia sa exacta deasupra lui Marte si sa faca modificarile de traiectorie necesare pentru a asoliza exact in locul ales.

De asemenea, Perseverance va dispune de o autonomie mai mare de deplasare pe Marte decat orice alt rover precursor. Noul rover este echipat, printre altele, cu un sistem de auto-navigare care ii va permite sa acopere suprafete mai mari de teren in cadrul unei zile operative cu mai putine instructiuni primite de la NASA decat celelalte rovere de pana acum. Astfel de sisteme de navigare vor face ca viitoarele misiuni de explorare cu astfel de rovere, pe Marte, pe Luna sau pe alte corpuri din Sistemul Solar, sa se desfasoare cu un nivel superior de eficienta decat pana in prezent.

In plus, Perseverance transporta si un experiment tehnologic denumit MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) care va produce oxigen direct din dioxidul de carbon al atmosferei martiene. Acest experiment va demonstra daca viitorii exploratori ai planetei Marte vor putea obtine direct de la fata locului oxigenul necesar pentru respiratie dar si pentru combustibilul rachetelor.

Alte doua instrumente ii vor ajuta pe inginerii NASA sa conceapa sisteme pentru asolizarea si supravietuirea astronautilor care vor ajunge pe Marte: pachetul MEDLI2 (Mars Entry, Descent, and Landing Instrumentation 2) este noua varianta a sistemului folosit in misiunea Mars Science Laboratory (care a transportat pe Marte roverul Curiosity), in timp ce suita de instrumente MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer) va oferi informatii despre vreme, clima, precum si despre nivelurile de radiatii ultraviolete de la suprafata planetei si despre pericolul declansarii unor furtuni de praf.

Tot Perseverance are si rolul de a transporta si de a depune in siguranta la suprafata lui Marte a dronei elicopter Ingenuity - un experiment tehnologic separat de misiunea roverului. Ingenuity va incerca primul zbor al unui aparat cu rotoare cu palete in atmosfera unei alte planete.

6. Perseverance ne invita pe toti la o promenada printre dunele martiene

Misiunea Mars 2020 Perseverance este dotata cu mai multe camere foto/video decat orice alta misiune interplanetara de pana acum - doar pe rover sunt plasate nu mai putin de 19 camere, iar pe modulul de asolizare sunt instalate 4.

Daca totul va merge conform programului misiunii, publicul larg va avea posibilitatea sa urmareasca transmisiuni HD despre cum se desfasoara o asolizare de Marte si sa asculte, de asemenea in premiera, sunetele ambientale de la suprafata planetei, datorita microfonului cu care este dotat roverul.

Sursa: Agerpres.