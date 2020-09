Toata lumea il stie, dar nimeni nu si-a imaginat asta. Cum arata barbatul care s-a iubit cu 1000 de femei si cine a reusit sa-l cuminteasca: 'Ea e aleasa'

James Haskell (35 ani), fost jucator de rugby profesionist a facut o serie de dezvaluiri sincere despre viata de cuplu.

Casatorit cu Chloe Madeley, fostul jucator de rugby al Angliei a dezvaluit detalii intime din viata de cuplu alaturi de femeia cu care s-a casatorit.

"Chloe sustine ca m-am culcat cu 1 000 de femei. Am facut jocul asta si nici nu m-a lasat sa vorbesc. Eu am spus raspunsul standard, 12, nici mai mult, nici mai putin. Toate astea sunt irelevante. Trebuie sa dau detalii despre trecutul meu? Nu", a spus barbatul conform The Sun.

Cei doi sunt foarte deschisi in privinta relatiei lor si vietii de cuplu pe care o au si nu se feresc sa abordeze subiecte mai tabu precum sexul.

Haskell a scos o carte, iar un capitol i l-a dedicat sotiei sale, careia ii este devotat in totalitate.

"Stiam ca ea este aleasa cand am fost in spital, imi reveneam dupa o inca o operatie si incerca sa discute cu medicii, s-a oferit sa plateasca un pat in spital doar ca sa imi fie alaturi. Stiam ca nu va pleca nicaieri.

Ea este 'lipiciul' care tine totul la un loc. A avut grija de mine cand am fost accidentat si la pamant si m-a vindecat", a spus fostul jucator de rugby.