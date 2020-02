"Toata lumea crede ca e tata!" Nu o sa crezi care este diferenta de varsta dintre acesti doi iubiti

Laura-Marie Jenks si David Oliver sunt extrem de indragostiti unul de celalalt.

Femeia a declarat ca nu ii pasa ce gandeste lumea despre iubitul ei care este de doua ori mai in varsta decat ea, deoarece "sexul este 100% mai bun" decat cu barbatii tineri.

Laura-Marie Jenks are 23 de ani si s-a indragostit de David Oliver, care are 52 de ani. Fata s-a indragostit prima data de vocea lui, dupa ce l-a auzit cantand o piesa punk pe care a primit-o, iar cand a auzit ca era mai in varsta cu 29 de ani decat ea, deja se indragostise, dupa cum a spus chiar ea.



Cei doi au o relatie de un an si jumatate si sunt extrem de fericiti unul cu celalalt, dupa cum declara chiar ei, chiar daca David este apropiat de varsta cu tatal ei, care are 69 de ani si mama ei, care are 64.



"Nu cred ca am mai trait asa ceva cu vreunul din fostii mei iubiti. S-a intamplat ca David sa fie confundat cu tatal meu. Asteptam la doctor, iar cineva a venit la noi si i-a spus lui David <<este bine ca esti alaturi de fiica ta>>. A trebuit sa il corectez si sa ii spun ca este partenerul meu si, sa fiu sincera, a fost oripilat. Si-a petrecut urmatoarele 10 minute cerandu-si scuze, insa a fost o greseala nevinovata", a declarat Laura-Marie Jenks, conform Mirror.

Sursa foto: SWNS