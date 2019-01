Telenovela Daminuta: intr-un singur an s-a insurat, s-a despartit, s-a impacat si a divortat definitiv de aceeasi femeie

Cristi Daminuta nu mai are echipa de jumatate de an, dar viata sa este o adevarata telenovela.

In ianuarie 2018, Daminuta s-a casatorit civil cu Iasmina Halas. Cuplul a hotarat sa organizeze o petrecere de nunta fastuoasa in vara anului trecut, urmand sa cheltuie aproximativ 100.000 de euro pentru organizarea evenimentului. Insa, in aprilie 2018, dupa mai multe certuri si dupa zvonuri ca fotbalistul si-ar fi inselat sotia, cei doi s-au separat, desi pregatirile erau aproape gata. Femeia a ramas cu inelul de logodna, un bolid de lux, un catel din rasa pug, mai multe bijuterii si cadourile primite de la fotbalist, si-a sters toate pozele cu fotbalistul de pe retelele de socializare, si-a facut un fluture peste tatuajul de pe mana cu numele lui si a revenit la numele de fata.

Pentru ca mondenitatea sa fie completa, dupa ce ambii au fost implicati in mai multe relatii de scurta durata, in septembrie 2018, cei doi s-au impacat, spre stupefactia lumii mondene din Timisoara. Minunea nu a tinut insa prea mult: in decembrie 2018, cei doi s-au despartit definitiv, urmand sa depuna actele de divort. "El a avut un comportat impecabil fata de mine, dar eu sunt un copil mai rasfatat si poate de multe ori nu apreciez cat ar trebui unele chestii. Din punctul meu de vedere, ciorba reincalzita nu mai are acelasi gust niciodata. Dar, daca nu ne-am fi dat o sansa, ar fi fost tot timpul semnul asta de intrebare, ca daca ne-am fi inteles a doua oara", a justificat tanara decizia. Conform prietenilor si presei mondene, tanara ar lucra la un site renumit, fiind cam-model, activitate care i-ar aduce castiguri satisfacatoare.

Daminuta nu este la prima casatorie cu scantei. In urma cu aproape 5 ani de zile el ar fi divortat de Anemona, prima sa sotie, dupa ce ar fi suprins-o in compania unui om de afaceri italian pe litoral, in timp ce el petrecea un sejur in compania unei alte femei. La doar doua luni dupa pronuntarea divortului, cei doi s-au impacat, dar reunirea nu a fost de lunga durata. De asemenea, cunoscut ca un adevarat Don Juan, Daminuta a marcat in viata mondena mai mult decat pe terenul de fotbal, avand relatii mediatizate cu Madalina Pamfile, Bianca Jurca, Ramona Gabor, Bianca Dragusanu, Andreea Tonciu, Andreea Mantea, Carmina Paraschiv sau Maria Ilioiu, printre altele.

Fundas central si mijlocas defensiv, Cristian Daminuta a fost considerat ani la rand o mare speranta a fotbalului romanesc. Crescut la juniorii lui CFR Timisoara, el a mai evoluat la seniori Poli Timisoara si pentru echipa secunda a acestui club, inainte sa fie remarcat si transferat, in 2008, de Inter Milano. A jucat pentru echipa Primavera a "nerrazurilor", apoi a fost imprumutat la Modena si Dinamo, inainte de a fi vandut catre AC Milan, in 2010, in schimbul a 5 milioane de euro. Ulterior, clubul "rossonero" l-a imprumutat succesiv la L'Aquila Calcio, FC Tiraspol, ACS Poli Timisoara, Flacara Faget, FC Baia Mare si Viitorul Constanta. In 2015, a devenit liber de contract si a semnat pe rand cu iraqienii de Zakho FC, FC Baia Mare, Hapoel Nir Ramat-HaSharon (Israel), Olimpia Satu Mare si Abano Calcio, ultima echipa de Serie D in Italia. In ultimele 6 luni, Daminuta nu a mai evoluat la nicio echipa profesionista, antrenandu-se cu prietenii la miute pe teren sintetic. El are 3 selectii si un gol marcat pentru Romania U17, dar si 4 meciuri disputate pentru Romania U19.

