Sunt invidiati de milioane de fani, iar asta e secretul! Gestul romantic al actorului care o face pe ea sa se bage sub pat

Celebrul actor George Clooney are o modalitate inedita de a pastra romantismul in relatia cu sotia sa, Amal.

In varsta de 59 de ani, Clooney pare sa ramana un nostalgic in ceea ce priveste fel in care isi arata dragostea. Astfel, s-a aflat modul ingenios in care americanul reuseste sa-si surprinda de fiecare data partenera de viata, Amal Alamuddin (42 de ani), cu care s-a casatorit in 2014 si cu care are doi copii, gemenii Ella si Alexander.

Solutia aleasa de galantul George e una atipica pentru vremurile tehnologizate pe care le traim, el preferand in continuare sa scrie de mana biletele si scrisorele de amor. Mai mult, pentru a o "topi" si mai tare pe Amal, actorul obisnuieste sa ascunda aceste mesaje prin casa, uneori in locuri total neasteptate.

"In pandemie am inceput sa-si scriu mai mult pentru ca stam mai mult timp acasa, impreuna. I le lasa pe birou, sub perna sau chiar sub pat", a recunoscut George Clooney.